CyberArk Software Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Cyberark Software schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Software eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,25 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,25 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf die Aktienkurse liegt die Rendite von Cyberark Software mit 47,98 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 39 Prozent. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 10,78 Prozent liegt die Rendite von Cyberark Software mit 37,2 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cyberark Software liegt bei 37,13, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher ein "Gut" als Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Cyberark Software in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.