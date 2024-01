CyberArk Software Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Cyberark Software-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 219,05 USD um +14,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +35,23 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung basierend auf der charttechnischen Sicht für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Cyberark Software liegt derzeit bei 25,03 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 22,18), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Cyberark Software-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch in jüngeren Berichten kommt man zu ähnlichen Beurteilungen, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 184 USD weist jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -16 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cyberark Software-Aktie deshalb eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Cyberark Software derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,25 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.