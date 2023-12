CyberArk Software Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie der Cyberark Software hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten erhalten. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 184 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,65 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt neutral eingestuft.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung festgestellt. Die Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz führen zu einer positiven Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cyberark Software zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 31,77 Punkten, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft und wird daher positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cyberark Software derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent auf. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine negative Bewertung in dieser Kategorie.