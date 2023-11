CyberArk Software Aktie: Das liegt auf Eis

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Cyberark Software in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Veränderung der Stimmung ist negativ, daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung rund um Cyberark Software ist positiv. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen in sozialen Medien. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Analystenbewertungen für die Cyberark Software-Aktie sind größtenteils positiv. Von insgesamt 13 Analystenbewertungen waren 11 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Der Durchschnitt der abgegebenen Kurseziele liegt bei 173,83 USD, was einem potenziellen Anstieg von 9,55 Prozent entspricht. Die Empfehlung der Analysten lautet daher "Gut".

Die Dividendenrendite von Cyberark Software beträgt 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt. Deshalb erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.