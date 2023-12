CyberArk Software Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cyberark Software derzeit bei 158,74 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 205,93 USD liegt und somit einen Abstand von +29,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 181,91 USD, was einer Differenz von +13,2 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Somit ergibt sich ein Gesamtbefund für die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut".

Die Bewertung der Analysten für die Aktie der Cyberark Software ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 positive, 2 neutrale und 0 negative Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen abgegeben, was die aktuelle kurzfristige Einschätzung als "Gut"-Titel bestätigt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 184 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,65 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Cyberark Software.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

Die Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei der Cyberark Software konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusätzlich wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.