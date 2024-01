CyberArk Software Aktie: Ein handfester Grund

Die Cyberark Software-Aktie hat laut der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) bei 164,92 USD erreicht, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 221,72 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +34,44 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 199,73 USD angenommen, was einer Differenz von +11,01 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cyberark Software in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Cyberark Software-Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3245,4 auf, was 5389 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" liegt. Aufgrund dieses hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Abschließend betrachtet die technische Analyse das Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie. Der RSI-Wert von 30,71 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt für den RSI die Einstufung "Neutral".