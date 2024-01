CyberArk Software Aktie: Ein handfester Grund

Die Cyberark Software weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cyberark Software liegt bei 3245,4, was deutlich über dem Branchenmittel in der "Software"-Branche liegt. Das Branchen-KGV liegt bei 58,9, was zu einer Überbewertung um 5410 Prozent führt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Cyberark Software-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 184 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -16 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Cyberark Software eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber der Cyberark Software. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält die Cyberark Software eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.