CyberArk Software Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Aktie der Cyberark Software wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 13 Bewertungen waren 12 gut, 1 neutral und 0 schlecht. Aufgrund dieser Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "gut" eingestuft. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten zu Cyberark Software. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 187,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 228,92 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -18,2 Prozent hin, was die Gesamteinschätzung auf "neutral" festlegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Stimmung für Cyberark Software als neutral bewertet, da es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich ebenfalls verringert, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Cyberark Software im letzten Jahr eine Rendite von 81,16 Prozent erzielt, was 70,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 8,85 Prozent, und Cyberark Software liegt 72,31 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cyberark Software unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "gut". Zusammengefasst ergibt sich eine "gute" Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.