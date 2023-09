CyberArk Software Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Für die Aktie Cyberark Software aus dem Segment "Systemsoftware" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.09.2023, 09:28 Uhr, ein Kurs von 172.94 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cyberark Software einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cyberark Software jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Cyberark Software damit 9,47 Prozent über dem Durchschnitt (0,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -16,27 Prozent. Cyberark Software liegt aktuell 25,95 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cyberark Software investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Cyberark Software-Aktie abgegeben. Davon waren 11 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Cyberark Software-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 173,83 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 0,52 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (172,94 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cyberark Software somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.