CyberArk Software Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Cyberark Software hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Aktie jedoch 414,77 Prozent unter dem Durchschnitt von 492,79 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 915,07 Prozent, wobei Cyberark Software aktuell 837,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Themen rund um den Wert wider. Deshalb wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 189,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 258,98 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 245,87 USD, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass sich die Stimmung für Cyberark Software in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.