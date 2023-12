CyberArk Software Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life Holding":

Die Aktie von Cyberark Software wird derzeit sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht analysiert. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ergibt sich eine Bewertung von 3245,4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Software-Branche eine Unterbewertung signalisiert.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 159,35 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 214,2 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Darüber hinaus zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 183,69 USD an, was ebenfalls auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Cyberark Software um 47,98 Prozent über dem Durchschnitt. Dies deutet auf eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hin.

Jedoch schneidet Cyberark Software in Bezug auf die Dividendenrendite mit 0 Prozent schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich aus der fundamentalen und technischen Analyse eine positive Einschätzung der Cyberark Software-Aktie, obwohl die Dividendenrendite negativ bewertet wird.

