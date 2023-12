CyberArk Software Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Cyberark Software-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 184 USD, was ein Abwärtspotenzial von -16,52 Prozent vom letzten Schlusskurs (220,41 USD) bedeutet, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cyberark Software-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cyberark Software-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software". Daher erhält die Cyberark Software-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.