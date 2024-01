CyberArk Software Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den vergangenen zwölf Monaten haben 12 Analysten ihre Bewertungen für die Cyberark Software-Aktie abgegeben. Alle 12 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel, das im Rahmen der Bewertungen ermittelt wurde, beträgt 190,91 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotenzial von -19,13 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 236,07 USD. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Cyberark Software-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Analysepunkt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für die Cyberark Software-Aktie beträgt 32,31, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Cyberark Software-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 81,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 4,49 Prozent gestiegen, was auf eine Outperformance von +76,67 Prozent für die Cyberark Software-Aktie hinweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,35 Prozent im letzten Jahr, wobei die Cyberark Software-Aktie um 73,81 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Cyberark Software-Aktie. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über die Cyberark Software-Aktie diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.