CyberArk Software Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Cyberark Software wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 beträgt 166,59 USD, während der Aktienkurs bei 228,92 USD liegt, was einer Überperformance von +37,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 204,31 USD weist mit einer Abweichung von +12,05 Prozent darauf hin, dass die Aktie als "Gut" zu bewerten ist.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cyberark Software derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent in der "Software"-Branche liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 81,16 Prozent, was 70,82 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" von 8,85 Prozent übertrifft die Cyberark Software diesen Wert um 72,31 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.