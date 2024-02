CyberArk Software Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Cyberark Software hat in den letzten 12 Monaten eine eindrucksvolle Performance von 81,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +81,25 Prozent bedeutet. Dies stellt eine bedeutende Überperformance dar, insbesondere wenn man die mittlere Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors von 4,67 Prozent im letzten Jahr betrachtet, da Cyberark Software um 76,48 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 12 positive Einschätzungen für Cyberark Software abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 190,91 USD, was einen potenziellen Rückgang um -18,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (233,48 USD) bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cyberark Software liegt der RSI7 aktuell bei 52,03 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,01, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf fundamentaler Basis wird Cyberark Software im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 3245,4, was einen erheblichen Abstand von 5655 Prozent zum Branchen-KGV von 56,39 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.