CyberArk Software Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Cyberark Software hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 81,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +74,03 Prozent bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hingegen hatte eine durchschnittliche Rendite von 8,93 Prozent, und Cyberark Software lag mit 72,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet scheint die Aktie jedoch überbewertet zu sein, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyberark Software bei 3245,4 liegt, was einem Abstand von 5687 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,09 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Cyberark Software ist hingegen positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

Die technische Analyse der Aktie anhand des Relative Strength-Index (RSI) ergibt ein neutrales Bild: Der RSI-Wert von 36,58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Cyberark Software sowohl fundamental als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung positive Bewertungen erhält, während die technische Analyse ein neutrales Signal liefert.