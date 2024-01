CyberArk Software Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI analysiert werden. Der RSI der Cyberark Software-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 6, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 18,83 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Cyberark Software-Aktie wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Cyberark Software-Aktie mit einer Rendite von 81,16 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten schneidet die Aktie mit 73,9 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.