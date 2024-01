CyberArk Software Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cyberark Software heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 17,87 Punkten und zeigt somit an, dass Cyberark Software überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Cyberark Software überverkauft (Wert: 27,59), was zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI25 führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Cyberark Software-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cyberark Software gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cyberark Software in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cyberark Software wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich für die Cyberark Software insgesamt ein "Gut". Es liegen 12 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen vor. Im zurückliegenden Monat gab es 2 Kaufempfehlungen und keine Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Die Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 187,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -16,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Untersuchung der Analysten führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".