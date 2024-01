CyberArk Software Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cyberark Software derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 169,4 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (231,75 USD) um +36,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 210,44 USD ergibt eine positive Abweichung von +10,13 Prozent und somit ebenfalls eine Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cyberark Software zeigt aktuell einen Wert von 36,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 33 bestätigt diese neutrale Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral" für den RSI.

Im Branchenvergleich hat die Cyberark Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von 81,16 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche nur um 7,13 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +74,03 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance deutlich darüber. Auf Grundlage dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis ist die Cyberark Software im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) jedoch als überbewertet einzustufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3245,4, was einem Abstand von 5687 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,09 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.