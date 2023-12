CyberArk Software Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Cyberark Software. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,77 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cyberark Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,98 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -1,01 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +48,99 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -1,62 Prozent, wobei Cyberark Software 49,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, weist Cyberark Software derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Cyberark Software in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage festgestellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cyberark Software daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

