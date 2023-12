CyberArk Software Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Nach Analyse durch unsere Experten wurde festgestellt, dass die sozialen Plattformen hauptsächlich positive Kommentare und Befunde über Cyberark Software enthielten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie mit "Gut" eingestuft. Die Stimmung bezüglich Cyberark Software wird daher als positiv bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse wurde festgestellt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyberark Software mit einem Wert von 3245,4 über dem Branchendurchschnitt liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 4686 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 67. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Cyberark Software liegt bei 41,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 21,37, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Cyberark Software eine Rendite von 47,98 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,77 Prozent, wobei Cyberark Software mit 50,75 Prozent deutlich darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.