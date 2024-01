CyberArk Software Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Cyberark Software: Aktienanalyse und Bewertung

Die Analyse der Cyberark Software ergibt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als überbewertet angesehen wird. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3245,4, was einem Abstand von 5741 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,56 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Investoren bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,2 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Cyberark Software in den sozialen Medien festgestellt wurde. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf das Anlegerinteresse wird deutlich, dass über Cyberark Software weniger diskutiert wurde als üblich, und die Aufmerksamkeit abnimmt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass 12 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Im zurückliegenden Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen institutionellen Bewertung als "Gut"-Titel führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 187,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -16,44 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse und Bewertung der Cyberark Software-Aktie weist somit auf eine überbewertete fundamentale Basis, eine geringe Dividendenrendite, ein neutrales Sentiment und eine gemischte Analysteneinschätzung hin.