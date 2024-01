CyberArk Software Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Cyberark Software hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 81,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,41 Prozent, was eine Outperformance von +70,74 Prozent für Cyberark Software bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 9,09 Prozent im vergangenen Jahr 72,07 Prozent besser ab als der Durchschnitt. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Cyberark Software festgestellt werden. Dies führte zu einer positiven Bewertung der Aktie. Zudem wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cyberark Software daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigte, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen rund um Cyberark Software diskutiert. Aufgrund dieser positiven Einschätzung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cyberark Software-Aktie hat einen Wert von 99, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cyberark Software.