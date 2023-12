CyberArk Software Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Cyberark Software bietet für aktuelle Investoren eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche einen geringeren Ertrag um 2,31 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cyberark Software-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 158,16 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 204,53 USD weicht somit um +29,32 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 180,09 USD über dem letzten Schlusskurs (+13,57 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Cyberark Software-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Cyberark Software liegt der RSI7 aktuell bei 48,56 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Cyberark Software überverkauft ist, weshalb das Wertpapier hier eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Cyberark Software-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cyberark Software besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell dominieren überwiegend positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch bekommt Cyberark Software insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.