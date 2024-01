CyberAgent Aktie: Das wird teuer!

Die Cyberagent-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 742,11 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,02 JPY) um -99,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 542,4 JPY zeigt mit einer Abweichung von -99,44 Prozent eine negative Entwicklung. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cyberagent weist laut einer Messung kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cyberagent bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Cyberagent in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Cyberagent-Aktie einen Wert von 66,78 für den RSI7 (sieben Tage) und einen Wert von 50 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtranking.