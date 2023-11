CyberAgent Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Cyberagent-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 991,04 JPY, während der aktuelle Kurs bei 898,5 JPY liegt, was eine Abweichung von -9,34 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 811,91 JPY liegt, ergibt sich eine Abweichung von +10,66 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Cyberagent war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cyberagent liegt bei 24,92, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 36,54 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über Cyberagent. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen ist kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Cyberagent ebenfalls die Note "Neutral" zugeordnet.