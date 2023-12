CyberAgent Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Cyberagent. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,79 Punkte, was bedeutet, dass Cyberagent momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da Cyberagent auch hier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Cyberagent in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies wird anhand der verstärkten positiven Tendenzen in den sozialen Medien deutlich. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cyberagent für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Cyberagent-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 747,7 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 2,93 JPY (-99,61 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (588,84 JPY) liegt der letzte Schlusskurs immer noch deutlich darunter und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Somit wird die Cyberagent-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in Bezug auf Cyberagent vor allem negative Meinungen veröffentlicht. Zudem gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen zum Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".