CyberAgentADR Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cyberagent in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cyberagent unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Cyberagent-Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage liegen bei 976 JPY bzw. 817,07 JPY. Der letzte Schlusskurs von 820 JPY weicht daher um -15,98 Prozent von dem langfristigen Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen über Cyberagent veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie der Cyberagent ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 78,65, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 54,91 liegt und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.