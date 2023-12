CyberAgentADR Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und bewertet die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen. Der RSI der Cyberagent liegt bei 64,92, was als neutrale Situation eingestuft wird, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 52 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cyberagent in den sozialen Medien. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Dies führte zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus technischer Sicht zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cyberagent von 811 JPY mit -16,62 Prozent Entfernung vom GD200 (972,6 JPY) als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 817,95 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cyberagent-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.