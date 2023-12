Cyanotech Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Cyanotech: Aktienanalyse deutet auf negative Entwicklung hin

Die jüngste Aktienanalyse von Cyanotech deutet auf eine negative Entwicklung hin, insbesondere im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Die Dividende von Cyanotech liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,26 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Ausschüttung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Cyanotech liegt bei 71,43, was als überkauft betrachtet wird und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher die Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cyanotech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cyanotech-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Cyanotech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,99 %, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 665,57 % gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -683,55 % führt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt deutet die Aktienanalyse von Cyanotech auf eine negative Entwicklung hin, sowohl im Vergleich zum Branchendurchschnitt als auch zum Sektorvergleich.