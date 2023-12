Cyanotech Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyanotech beträgt 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 135,69 für "Persönliche Produkte" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird Cyanotech als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Cyanotech-Aktie bei 0,89 USD, was 0 Prozent unter dem GD200 (0,89 USD) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 0,77 USD. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand zum Aktienkurs +15,58 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cyanotech-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Cyanotech eine Rendite von -17,99 Prozent, was mehr als 182 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" weist eine mittlere Rendite von 709,64 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei Cyanotech mit 727,62 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Cyanotech festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke. Alles in allem wird Cyanotech in dieser Hinsicht daher als "Neutral" eingestuft.