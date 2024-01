Cyanotech Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von Cyanotech wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Beim Sentiment und Buzz, also der Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Cyanotech daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie aktuell mit einem Kurs von 0,8899 USD um +11,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 bei +2,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Cyanotech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,99 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche ist dies eine Underperformance von -692,98 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Cyanotech um 172,57 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Cyanotech weist ein KGV von 11,72 auf, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Persönliche Produkte" und daher als unterbewertet gilt. Im Vergleich zum Branchen-KGV, das bei 47,17 liegt, ergibt sich ein Abstand von 75 Prozent. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.