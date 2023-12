Cyanotech Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Cyanotech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche eine Underperformance von -684,1 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Cyanotech um 171,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Cyanotech basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an vier Tagen neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyanotech beträgt aktuell 11,72, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cyanotech. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsfrequenz führen zu einem "Schlecht"-Rating und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.