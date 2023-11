Cyanotech Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cyanotech ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cyanotech wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cyanotech wurde anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie berechnet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Cyanotech unter dem Durchschnitt im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.