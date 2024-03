Cyan Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Die Software-Firma Cyan hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Bewertung erhalten, die 21,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite wird anhand der Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs berechnet. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Dividendenpolitik von Cyan eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Cyan wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung in der Öffentlichkeit. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Cyan in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Ebenso wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Cyan in den sozialen Medien angesprochen. Aufgrund dieser Untersuchung wird die Aktie mit der Einstufung "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum analysiert, hat Cyan einen RSI von 27,36, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 37,14 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyan bei 16,06 liegt, was 77 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Software-Branche. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.