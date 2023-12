Cyan Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Die Dividendenrendite für Cyan beträgt derzeit 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Infolgedessen wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -43,53 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" 47,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 9,81 Prozent, während Cyan aktuell 53,34 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Cyan mit 1,03 EUR derzeit -13,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -34,81 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyan beträgt derzeit 16, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Software" deutlich unter dem Durchschnitt von 70 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.