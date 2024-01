Cyan Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyan beträgt 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,09 (Software) deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Cyan-Aktie (1,05 EUR) um -32,69 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,56 EUR) ab, was charttechnisch als negativ bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,12 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Abweichung von -6,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls als ungünstig eingestuft wird.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie war in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Marktteilnehmer führt. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie weniger im Fokus der Anleger steht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Cyan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Cyan-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien wie Fundamentalanalyse, technischer Analyse, Sentiment und RSI.