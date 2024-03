Cyan Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie, und in letzter Zeit stand die Aktie von Cyan besonders im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings waren in den letzten Tagen die negativen Themen rund um Cyan besonders präsent, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,53 EUR für die Cyan-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,82 EUR (+18,95 Prozent Unterschied), was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf einen positiven Trend hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher erhält die Cyan-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Cyan derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (17,28%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhalten hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cyan-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.