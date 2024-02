Cyan Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Die technische Analyse der Cyan-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen bis guten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,54 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,47 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,17 EUR, was einer positiven Abweichung von +25,64 Prozent entspricht und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 24,04 Prozent niedriger liegt. Dieses Verhältnis wird anhand des aktuellen Kursniveaus berechnet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegend neutralen Themen rund um die Cyan-Aktie führen daher zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyan einen Wert von 16 auf, während der Branchendurchschnitt bei 74,11 liegt. Dies führt zu einer unterbewerteten Einschätzung und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.