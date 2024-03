CyanConnode Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten zwei Wochen wurde über Cyanconnode in den sozialen Medien eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cyanconnode derzeit bei 0,12 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,083 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30,83 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,11 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit -24,55 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cyanconnode-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei einem Wert von 84, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch in Bezug auf den RSI auf 25-Tage-Basis (70,13) wird die Aktie als überkauft eingestuft und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cyanconnode.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite für Cyanconnode derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Cyanconnode für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.