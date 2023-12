CyanConnode Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cyanconnode liegt bei 60,61, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI-Bewertung über einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt ebenfalls eine neutrale Situation, wobei der RSI bei 57 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Cyanconnode beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Cyanconnode aktuell bei 0,0895 EUR und ist damit -0,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -36,07 Prozent als schlecht eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Cyanconnode in verschiedenen Kategorien als neutral oder schlecht bewertet wird, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Dividendenpolitik, als auch aus technischer Sicht.