CyanConnode Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Fall der Aktie von Cyanconnode zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Cyanconnode blieb in einem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cyanconnode bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes somit die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt für die Cyanconnode-Aktie bei 0,14 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,071 EUR deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -49,29 Prozent). Auf dieser Basis erhält Cyanconnode somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,09 EUR eine Abweichung des letzten Schlusskurses von -21,11 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Cyanconnode auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Für die Cyanconnode ergibt sich ein RSI von 83,33 und ein RSI25 von 74,07, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Cyanconnode. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Cyanconnode daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Cyanconnode also mit einem "Gut"-Rating bewertet.