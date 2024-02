Cutera Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Cutera wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 124,51 bewertet, was 27 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" mit einem KGV von 98,17. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cutera-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 64, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 57,41 und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Cutera zu einer Einschätzung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was die Einschätzung weiter unterstützt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cutera zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" und "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Cutera, basierend auf fundamentalen Analysen, dem RSI und der Anleger-Stimmung.