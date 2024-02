Cutera Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Cutera liegt bei 44,53 und wird daher als "neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 62,32 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "neutral".

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von Cutera bei 0 % liegt, was 91,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Cutera wird neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen beeinflusst. Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Erkenntnisse über Cutera positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cutera bei 124,51, was 24 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGVs kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Einstufung als "schlecht".