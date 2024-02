Cutera Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Cutera hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -92,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 5,38 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -97,99 Prozent für Cutera entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Cutera um 87,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Cutera in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Cutera ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 124,51 auf, was 23 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (101,13). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cutera-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,04 USD liegt (Unterschied -67,38 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, beträgt dieser 2,88 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,56 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird die Cutera-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Cutera. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.