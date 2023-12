Cutera Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Cutera hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -96,37 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -78,08 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von 59,9 Prozent im letzten Jahr, wobei Cutera 156,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cutera insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cutera vor. Basierend auf einer Kursprognose von 61,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2389,88 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in der Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz gab, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat nicht signifikant abwich. Daher erhält die Cutera-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cutera 124, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 95 haben. Dies deutet darauf hin, dass Cutera aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.