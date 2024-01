Customers Bancorp Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Customers Bancorp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Customers beträgt das aktuelle KGV 7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 15. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Customers damit Stand heute unterbewertet und erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Customers als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Kürzerfristig ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vorliegen. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 56,67 USD, was einer Erwartung in Höhe von 9,37 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Customers liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 138,81 Prozent. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt für Customers aktuell bei 82,65 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,89, was bedeutet, dass Customers hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Customers-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.