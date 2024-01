Customers Bancorp Aktie: Der Knaller!

Die Aktie der Customers wurde von Analysten im vergangenen Jahr insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 4 Einstufungen waren alle als "Gut" bewertet worden, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 56,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,27 Prozent ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Finanzsektor-Aktien hat die Aktie von Customers eine Rendite von 82,47 Prozent erzielt, was 72 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,51 Prozent hatte, liegt die Rendite von Customers mit 80,96 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Customers mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,97 %) deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 138,97 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Customers auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 8,39 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche (15,6) liegt das KGV um 46 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".