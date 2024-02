Customers-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Customers Bancorp":

In den vergangenen 12 Monaten hat Customers eine bemerkenswerte Performance von 61,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +63,62 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Durchschnitt der Branche einen Rückgang von -2,35 Prozent. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte Customers mit einer Rendite von 58,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Für die Beurteilung des aktuellen Zustands der Customers-Aktie wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,16 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso erhält die Aktie für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da auch dieser Wert (48,49) weder überkauft noch -verkauft ist.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) steht Customers im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche gut da, da das aktuelle KGV bei 6 liegt, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 18 aufweisen. Diese fundamentale Bewertung führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Reaktion der Marktteilnehmer in den letzten Tagen waren größtenteils positiv gegenüber Customers. Mit zehn positiven und nur einem negativen Tage sowie hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen, erhält Customers auch in der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird Customers von der Redaktion aufgrund der starken Performance, der neutralen RSI-Bewertung und der positiven Anlegerstimmung in allen Kategorien ein "Gut"-Rating zugesprochen.