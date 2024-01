Customers Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Customers Bancorp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Customers-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 40,57 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Customers.

Die Aktie der Customers wurde von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt positiv bewertet, mit 4 "Gut"-Einstufungen und 0 "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 56,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,27 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Customers mit einer Rendite von 82,47 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 1,51 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche. Dies führt zu einer sehr guten Gesamtbewertung der Aktie im Branchenvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass die Customers-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie der Customers auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen.